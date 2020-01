Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha parlato della sconfitta bianconera a Napoli della scorsa domenica su Libero. Ecco le sue parole: "​Evidentemente a Sarri non era bastato perdere a Riyad la Supercoppa contro la Lazio (con i tre davanti) e ha voluto provare i tre attaccanti anche a Napoli, sottovalutando la squadra di Gattuso. Ci suona infatti strano che abbia messo in campo il tridente al S.Paolo e non lo abbia invece utilizzato in casa contro Cagliari e Parma, avversari molto più abbordabili di Lazio e Napoli. Mettendo in campo “i tre” si snaturano in primis le caratteristiche di Dybala, attualmente il più in forma della Juve. Con il tridente si restringono inoltre gli spazi di manovra e non si allarga il gioco perché le fasce sono completamente inutilizzate; non è il maggior numero di attaccanti in campo a far segnare più gol (con il Napoli nell’arco dei 90’ è stato fatto un solo tiro in porta)".