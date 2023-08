Attraverso un tweet pubblicato sul suo account social, l'ex ad della Juve Luciano Moggi ha voluto ricordare la scomparsa di Idris Sanneh.'La tua morte mi ha colto impreparato.Ci eravamo salutati il 9/7 a Padova.Non mi sarei mai aspettato che fosse l’ultima volta in cui avremmo scherzato insieme. Eri un amico vero.Sei sempre stato al mio fianco ed hai combattuto per me. #Idris,mi mancherai.Riposa in pace'.