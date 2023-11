L'ex ad della Juve, Luciano Moggi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche di Paul Pogba.'Pogba ha un rapporto agli sgoccioli con la Juventus. È evidente che, se viene squalificato per un determinato periodo, la Juventus potrebbe dargli solo 2.000-3.000 euro o rescindergli il contratto. Io cosa avrei fatto? Io, per principio, non lo avrei riportato alla Juventus. Se si pensa al giovane che hai lasciato andare e che stava benissimo e si pensa a questo giocatore, che non giocava nel Manchester United, parliamo di due calciatori diversi. Eventualmente, però, avrei potuto chiedere i danni, perché la società è stata fortemente danneggiata nella fattispecie. Fattualmente non l’ho mai fatto, però'.