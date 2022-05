L'ex ds della Juve, Luciano Moggi, ha manifestato sulle colonne di Libero quello che è il suo pensiero sul campionato appena trascorso, soffermandosi anche sul'involuzione della Juve rispetto alle passate stagioni.



'La Juve, se avesse battuto all’Allianz l’Inter (come meritava), avrebbe probabilmente fatto qualcosa in più del quarto posto. Ormai il dna juventino si è dissolto forse a causa dei troppi stranieri che in essa trovano spazio'.