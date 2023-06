Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex ad della Juve, Luciano Moggi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul tema Superlega.'Io dico che non si può prescindere dalla Superlega, perché trovare maggiori introiti per aiutare le squadre maggiori significa dare la possibilità a questa di comprare giocatori da squadre minori: si parla di un passaggio di soldi. Continuando così, sarebbe un problema, invece, perché i bilanci sono tutti in rosso. Se, per esempio, a una società di calcio, si chiede 50 milioni per una multa, questa è costretta a chiudere bottega e fallisce. Non è come la Juventus, che paga 700 e rotti milioni per un qualcosa che non dovrebbe pagare. È necessario che ci siano aiuti oltre quelli che ci sono, perché altrimenti non si va avanti'.