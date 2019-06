Luciano Moggi è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del prossimo allenatore della Juventus. “La prima scelta della Juve è Guardiola”, spiega l’ex dg bianconero: “Stanno aspettando di capire se il Manchester City giocherà la Champions League. In caso contrario Sarri è già pronto”. E proprio su Sarri, Moggi aggiunge: “Può arrivare da un momento all’altro, il Chelsea lascia la libertà di negoziare. La sicurezza non ce la metterei, è evidente che ci sono diverse cose da smaltire. Ma ho sentito l’ultima intervista, forse sta preparando i vestiti…”.