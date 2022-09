Luciano, ex dirigente bianconero, è intervenuto così dopo il weekend di Serie A: "Il goal annullato alla Juventus? Annullare una rete del genere mi sembra abbastanza particolare. È una nuova esperienza. Episodio arbitrale a parte, andare sotto per 0-2 contro la Salernitana per la Juve non è il massimo. Era una squadra leggera, senza personalità. Venti minuti buoni all’inizio, poi succede qualcosa che non funziona e la squadra si perde".- "E poi - aggiunge a Tmw - mettere in panchina Milik per Kean non mi ha convinto. Quando si parla di miglioramenti, deve migliorare anche Allegri. Perché se mette Kean per Milik non ci ha capito niente. Ora c’è la Champions per un pronto riscatto. Bisogna vincere contro il Benfica. Ma serve più Milik che Kean".- "La vedo tra le prime. Quando rientreranno Pogba, Di Maria e Chiesa sarà una squadra top. Paredes è discreto, gli altri sono di qualità. Vedo una Juve per le prime posizioni".