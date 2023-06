Intervenuto ai microfoni di Libero, l'ex ad della Juve Luciano Moggi ha commentato anche il possibile trasferimento in bianconero di Cristiano Giuntoli.'Giuntoli, se non fosse stato frenato da un contratto con il Napoli non scadenza a fine prossimo anno, sarebbe già volato a Torino, destinazione Juventus. Di sicuro c'è che il Napoli si troverà senza il suo allenatore vincente e rischia di perdere anche il ds Giuntoli'.