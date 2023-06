Le parole di Luciano"Giuntoli lo ritengo un buon dirigente - dice l'ex dg ai microfoni di Tmw -. Però se si parla di Moncada del Milan io parlo di Micheli del Napoli, che è quello che trova i giocatori. Giuntoli è bravo, non so se abbia caratteristiche da Juve perché bisogna essere decisionisti. Faccio un esempio: quando ho venduto Vieri avevo detto all’Avvocato che non l’avrei venduto, poi è capitata l’occasione, ho preso la decisione e poi l’ho informato. Presi Pippo Inzaghi. La differenza era di ventuno milioni a favore della Juve. Ma a Napoli Giuntoli deve aspettare l’ok di De Laurentiis… alla Juve su queste cose il si dall’alto non arriverebbe mai"