Luciano Moggi è sempre molto attivo e pronto nel commentare le vicende che riguardano la Juventus su siti e radio. Queste le dichiarazioni rilasciate dall'ex artefice del mercato bianconero sulle frequenze di 1 Station Radio: "Se si può definire Max Allegri come un usato sicuro per la Juve? Sì, conosce l'ambiente e i giocatori!"



SU CRISTIANO RONALDO - "Finché in questa squadra ci sarà Ronaldo a risolvere le partite da solo, la Juve giocherà sempre e solo per lui, e non giocherà mai da squadra".