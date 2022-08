Lucianoentra duro. Tra mercato e il nodo Pogba, l'ex dg della Juve spiega: “Kostic? La priorità della Juve in questo momento è su Paredes e Morata, sono questi i giocatori che potrebbero fare comodo alla Juve. Paredes verrà sicuramente mentre Morata speriamo. Kostic altro ruolo? Nella Juve in questo momento servono giocatori che possono dare un contributo importante subito”.- “Diciamo che visto il caldo fatico a pensare e lascio pensare agli altri. Evito - dice a calciomercato.it - di pensare cose a riguardo. Diciamo che spero di rivedere Pogba, è un ragazzo fuori dubbio molto bravo, che magari si è sbagliato non operando subito il giocatore, questo è un altro discorso. Non è una cosa da poco conto e fare tutto dopo i Mondiali vuol dire rivederlo a febbraio. Diciamo che gli hanno permesso di fare quello che voleva e che magari in altri club non avrebbe fatto”.