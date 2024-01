L'ex dirigente della, ha condiviso le sue riflessioni sull'attuale lotta per lo scudetto tra Juventus e Inter in un editoriale pubblicato su Libero. Moggi ha dichiarato: " La Juve ora inizia a fare paura, è imbattuta da 13 partite. L’Inter resta la più forte, ha più capacità realizzativa e un centrocampo migliore. La Juve gioca di ripartenze, sa difendere anche il minimo vantaggio con il muro difensivo e riesce anche a far giocare male gli avversari: l’Inter stessa lo sa che a Torino non è andata oltre l’1-1. La battaglia tra le due potrebbe anche arrivare fino all’ultimo momento”.