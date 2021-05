Dopo la vittoria della Coppa Italia il futuro di Andrea Pirlo alla Juventus è un po' meno in bilico rispetto a qualche settimana fa; ora però, per conquistarsi la conferma dovrà prendersi anche il quarto posto e la qualificazione alla Champions. A dare un consiglio alla società sul futuro dell'allenatore è l'ex dg bianconero Luciano Moggi: "La cosa intelligente da fare è riconfermarlo, ha commesso solo qualche errore. Ha vinto due trofei nonostante tutti i giocatori non siano in buone condizioni".