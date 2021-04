“Credo che la Juventus debba tapparsi le orecchie e non ascoltare quello che arriva da fuori. Ad Agnelli, Paratici e Nedved non penso che si possa rimproverare niente, hanno vinto 9 scudetti di seguito. Va anche detto che loro hanno avuto i soldi e io non ho mai avuto neanche una lira". Così Luciano moggi ha parlato del mercato bianconero in un intervento su su RadioBN. Proseguendo: “Con Chiesa, Kulusevski, Rovella, io credo che la Juventus abbia già in squadra i migliori giocatori che giocano in Italia. Tranne Barella, la Juve ha preso tutti i migliori in circolazione".



DYBALA-RONALDO - "Dybala per Icardi mi sembra una pazzia! L’anno scorso è stato lui il Ronaldo bianconero. Non rinuncerei a Dybala, perché a questa Juventus mancano i guizzi. Ronaldo? Resta sicuramente alla Juve, anche perché nessuno può permettersi di pagare il suo stipendio".