Titola così il commento di Lucianosulle colonne di Libero. L'ex dirigente racconta il momento bianconero parlando della vittoria risicata contro lo Spezia: "Fa trasparire l'immagine di una Juventus impaurita. Del gioco visto in campo preferiamo parlarne dopo la gara con la Sampdoria, pensando che i bianconeri scendano in campo più tranquilli. Ai tifosi, tutti competenti nel dire di comprare questo e vendere quello, suggeriamo di non ingenerare confusione in un ambiente già confuso di per se stesso".