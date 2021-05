A Radio Marte, Luciano Moggi ha parlato del Napoli, bacchettando De Laurentiis: "Non trovo corretto si riparta con un altro allenatore ma questo purtroppo è nello spirito di De Laurentiis. Ha criticato tutto Gattuso non sapendo che è un uomo tutto d’un pezzo. Sono sbagli che generalmente si fanno e che impediscono la continuità. Per il Napoli la presenza di un nuovo allenatore potrebbe incidere all’inizio sul rendimento della squadra. Quest’anno anche la difesa del Napoli è stata attenta e forte. Conoscendo il carattere di Gattuso, da dirigente cercherei di imporre un discorso di interesse della società ma difficilmente cambierebbe idea se gli proponessero di restare".