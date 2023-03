Luciano Moggi, intervistato da, ha parlato della penalizzazione della Juve: "Il -15 di penalizzazione? Le plusvalenze sono ammesse nell’ordinamento sportivo, per cui come si fa quindi a dare 15 punti di penalizzazione alla Juventus? Mi resta tutto difficile da capire. Dovranno fare marcia indietro, ma lo fanno solo quando vogliono. La Giustizia Sportiva fa come vuole, è una dittatura. Parlare di plusvalenze è ridicolo perché, ripeto, sono ammesse. Il problema è di Consob che avrebbe dovuto fare delle multe alla Juventus perché non ha seguito la linea delle quotate".