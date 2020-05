Luciano Moggi non le manda a dire. L'ex dirigente bianconero ha parlato del mercato della Juve alla trasmissione ‘Signora Mia’ e sul possibile giro di attaccanti ha spiegato: "Sull’argomento Milik sono un po’ scettico. La Juve è prigioniera in questo momento di Higuain. Con Dybala e Ronaldo in squadra, serve un giocatore che abbia la forza mentale di andare in panchina quando occorre e Higuain in questa stagione è stato diverse volte fuori dall’undici titolare”.