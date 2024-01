Le parole di Lucianodal suo editoriale per Libero:"Si critica la Superlega, ancor prima della nascita, eppure la sua finalità dovrebbe essere quella di arricchire le povere casse delle società di calcio. Poi si va in Arabia a cercare i soldi in una competizione sbagliata come date e come partecipazione. Purtroppo senza tener conto che così il calendario potrebbe incidere negativamente sull’esito della serie A. Probabilmente si sono sottovalutati i disagi del trasferimento, le partite da giocare a Riad, quelle di campionato da recuperare in Italia e il cambiamento di clima che potrebbe influenzare in negativo il rendimento degli atleti di ritorno dalla competizione".