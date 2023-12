Lucianosu Libero è tornato a parlare di Juventus-Napoli. Le sue parole:"De Laurentiis alla stampa ha dichiarato che «Vincere due scudetti di seguito è impossibile, solo imbrogliando può capitare». Evidentemente il presidente non si interessava di calcio quando il Milan vinceva campionati e Champions consecutivamente o quando la Juventus si confermava al top sia in Italia che in Europa. Peccato che la Figc sia rimasta in silenzio nell’occasione, dando l’impressione di avallare addirittura quanto dichiarato da De Laurentiis".