Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi ha parlato del mercato bianconero e in particolare di Di Maria: "Non è una priorità. Non è un centrocampista, né un attaccante, né un esterno: è tutto e niente e serve per rinforzare la squadra, ma solo dopo che la Juve avrà trovato un mosaico vero. E per farlo deve partire da un centrocampo giusto e una difesa abbastanza buona. Io inizierei dal centrocampo per finire alla difesa. Poi si può pensare a Di Maria.