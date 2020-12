Nel suo editoriale su Libero, Luciano Moggi ha parlato anche del derby Juventus-Torino in programma oggi, alle 18: "L’ulteriore collaudo, prima del big match di Champions coi catalani (Barcellona, ndr), sarà stasera il Derby della Mole dove i bianconeri troveranno i cugini in stato comatoso e al terz’ultimo posto della classifica. Essendo un derby, procediamo però con cautela perché la partita potrebbe rappresentare la rinascita del Toro, ma finire anche in goleada per i bianconeri che riteniamo nettamente favoriti".