L'ex dirigente della Juve, Luciano Moggi, ha espresso il suo parere su quella che è stata l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali in Qatar e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW.



'Da quando abbiamo vinto i Mondiali nel 2006 il calcio italiano è andato distrutto, non si è più ripreso. Cercherei di stare più vicino all’allenatore che ha cercato di avere una squadra di una certa qualità. Barella, Immobile e tanti altri calciatori fuori forma vogliono dire che si giocano troppe partite durante la settimana. Se guardiamo il centrocampo ci rendiamo conto perché gli attaccanti non hanno segnato. L’unico che si è elevato dalla mediocrità è stato Verratti. E ieri Donnarumma magari è stato la causa involontaria della batosta'.