Luciano Moggi, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, ha parlato del futuro prossimo di Andrea Pirlo che, per molti, sarebbe indicato come partente a fine stagione: "Se la Juve dovesse riuscire a qualificarsi in Champions League, penso che andrà avanti con questo progetto. Tutti dicono che la Juve gioca male, ma negli anni passati non è che fosse meglio. Anzi, si diceva di cacciare Allegri perché giocava male. Se la Juve riesce a qualificarsi, penso che debba portare avanti il progetto, altrimenti vorrebbe dire che ha sbagliato dall'inizio".