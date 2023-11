Luciano Moggi ha risposto a Moratti dopo le dichiarazioni dell'ex presidente dell'Inter: "Ogni volta Moratti comincia a sproloquiare, dice cose errate e sono stufo. Racconta che combatteva in un campionato dove non poteva fare niente perché c’erano poteri occulti, non dice che compravano giocatori di livello basso", dice a Tmw. "Se Moratti era così tanto sicuro di avere la pulizia in società perché non ha rinunciato alla prescrizione? Basti pensare alla storia dei passaporti e tanto altro, altrimenti mi fa dire cose che sono antipatiche. Alcuni soggetti si adattano alle domande senza senso che vengono poste da qualche giornalista".