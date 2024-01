Le parole di Luciano"I tifosi delle altre squadre sono diversi da quelli juventini. Pensate che i tifosi dell'Inter hanno il coraggio ancora di parlare di cose che hanno fatto loro, perchè io ad esempio non sono mai andato nello spogliatoio dell'arbitro Bertini a chiedergli di farmi vincere la partita Cagliari-Inter, semifinale di Coppa Italia - ha detto Moggi a Juventibus -. Nonostante questo, il figlio di Giacinto Facchetti, ancora due giorni fa, ha scomodato anche un morto, poverino, che non può difendersi, ricordando che Gigi Riva difendeva il padre da Calciopoli. Ma Gigi Riva non poteva sapere quello che è venuto fuori successivamente dalla Corte d'Appello di Milano, dopo la causa di Gianfelice Facchetti nei miei confronti. processo conclusosi con la condanna di Gianfelice Facchetti: tra le motivazioni c'era quella che il papà fosse andato nello spogliatoio dell'arbitro Bertini a chiedergli di fargli vincere addirittura la partita con il Cagliari di semifinale di Coppa Italia. Se Riva avesse saputo quello che è venuto fuori dopo dal processo, lui che era un acceso tifoso del Cagliari, che amava il Cagliari come pochi altri, secondo voi avrebbe difeso Giacinto Facchetti o lo avrebbe condannato? Eppure nonostante ciò il figlio di Giacinto Facchetti, Gianfelice, è andato a dire che Gigi Riva difendeva il papà da Calciopoli. Siamo diversi come estrazione di tifosi, a noi, se vinciamo, tutto il resto importa poco. Gli altri invece rivangano sempre le cose e quando le bugie vengono ripetute costantemente possono diventare verità".