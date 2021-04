Nella diretta Twitch di Calciomercato.com, Luciano Moggi ha 'confermato' Agnelli: "Resta, ha vinto 9 campionati su 10, arriverà in Champions, ha vinto la Supercoppa ed è in finale di Coppa Italia. Ha dato una continuità impressionante, bisognerebbe ripartire da capo. Perché solo Agnelli dovrebbe essere responsabile? La riforma della Champions League è stata riformata per i diritti televisivi, ma devono andare a beneficio di tutti. La meritocrazia si ha quando squadre grandi e piccoli prendono sovvenzioni diverse, questo era l'obiettivo di chi per primo ha parlato di Superlega".