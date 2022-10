Luciano, ex dirigente della Juventus, è intervenuto sulle colonne di Libero: "E per finire la Juventus che in Israele (contro il Maccabi Haifa) è andata a sbattere contro il muro del pianto perdendo la partita (2-0), la faccia e ogni speranza di superare il turno di Champions. Il presidente Agnelli si è arrabbiato, ha parlato di «vergogna» e ha ordinato il ritiro punitivo paventando (anche giustamente) il poco attaccamento degli atleti ai colori sociali. Considerando poi che il ritiro programmato è stato però posticipato al giorno dopo, i tifosi giustamente si stanno interrogando se a comandare, in casa Juventus, sia la società o i propri dipendenti (calciatori), visto anche quanto avvenuto con Pogba. Si sente intanto odore di derby e la squadra di Juric non è molto arrendevole: il pronostico non può che prevedere la tripla",.