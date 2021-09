Lucianocommenta il momento della Juventus sulle colonne di Libero: ": anche per evitare che qualcuno possa prendersi licenza di suggerire al mister che gli esperimenti si possono fare durante la settimana negli allenamenti, meno in partita. Era infatti scontato che gli avversari avessero più libertà di offendere e meno paura di essere offesi trovandosi davanti Kean anziché Morata, o Chiesa relegato addirittura in panca. Che giocassero con maggior tranquillità non avendo più da guardare a vista Dybala che, fino a quel momento, era stato il migliore dei suoi, o non dovendo più cercare Cuadrado in mezzo al campo visto che il colombiano aveva tolto ogni punto di riferimento all’avversario alternandosi spesso nella posizione con Dybala.Da parte nostra abbiamo visto un progresso della squadra. Sarà comunque la partita di domani contro lo Spezia, reduce dalla vittoria esterna sul Venezia, a confermare o meno le nostre impressioni: noi vediamo i bianconeri favoriti".