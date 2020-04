Luciano Moggi, ex dg della Juve, parla a 7Gold dell'intricata situazione per la ripartenza del calcio italiano: "C’è incoerenza di idee. La Uefa ha detto che la Champions proseguirà: come può giocare il Lione contro la Juve se il calcio in Francia è sospeso?”.



“Non è vero quello che dice Spadafora: credo che un tentativo per ripartire, con le dovute cautele, debba essere fatto. Ci deve essere coraggio civile, Spadafora ha grande responsabilità, non deve farsi influenzare”.



SU CALCIOPOLI - "Calciopoli è stato un processo artefatto".