Luciano, ex dirigente della Juventus, ha parlato di Calciopoli, così: “Nelle intercettazioni del tempo si può chiaramente sentire il presidente federale Carraro che dice di non fare alcun tipo di favore arbitrale alla Juventus. Il club bianconero aveva contro il presidente di lega, il presidente federale e i designatori.Calciopoli ha messo in discussione una società di calcio e ha distrutto il calcio italiano, perché la Juventus dava all’Italia i giocatori che erano fondamentali per vincere con la Nazionale”, ha detto a Radio Bianconera.