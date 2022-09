Luciano, su Libero, parla così del calcio cambiato: "Calcio cambiato? Sì, ma il nostro non in meglio. Perdeva la Juve a Parigi contro il PSG, onorevolmente (2-1) secondo i più, ma sono quelli che non ricordano quando, nel gennaio 1997, a Palermo, la Juve vinceva 6-1 proprio col PSG nella finale di Supercoppa Europea. Nel 2003 poi, a contendersi la Champions a Manchester erano due squadre italiane, Milan e Juventus, in casa dei maestri del calcio. Per cui, dopo attenta analisi, non possiamo che riconfermare il nostro pensiero che di cambiato nel mondo del calcio c’è soltanto il peggioramento del nostro. A meno che qualcuno non riesca a dimostrarci il contrario. Nel caso, a questi signori dovremmo poter dire che gli italiani sono costretti a guardare in TV il prossimo campionato del mondo".