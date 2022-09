In un'ampia intervista concessa ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex dirigente della Juve, Luciano Moggi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sull'avvio di stagione di Gleison Bremer.'Bremer mi sembra un giocatore discreto. Per il resto piccola cosa perché la Juve non può spendere. Per Bremer, infatti, si è dovuta auto-finanziare vendendo De Ligt e ha fatto bene perché mi sembra più funzionale dell’olandese'.