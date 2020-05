Con un post sul suo profilo Twitter, l'ex ad della Juventusattacca l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, coinvolto nel caso Magistratopoli: "Ho avuto la sfortuna di conoscere Palamara quando era PM del processo GEA, in cui mi aveva inquadrato addirittura come ideatore di quella società. Accuse smentite dal processo stesso. Su di lui c'è chi è stato più lungimirante di me, ed è stato Cossiga".