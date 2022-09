Le parole di Lucianodalle colonne di Libero:"Chiusa la parentesi Nazionale ci rituffiamo nel nostro campionato alle prese con la crisi della Juventus che, perdendo contro l’ultima in classifica, il Monza, è stata aspramente criticata dai suoi tifosi e non solo. Eppure se avesse vinto contro la Salernitana poteva essere adesso a pari punti con l’Inter. Purtroppo l’intervento del Van fece annullare il gol di Milik per fuorigioco, valido invece a tutti gli effetti. Giusto comunque dire che la squadra bianconera non sta giocando bene, il suo centrocampo, orfano di Pogba operato e Di Maria poco allenato e anche infortunato, non sta dando quello che i dirigenti ritenevano potesse dare. La squadra sembra poco allenata, probabilmente perché in società inizialmente si è dato più importanza ad una tournée che non è per niente allenante. Le dichiarazioni rilasciate da De Ligt prima, Kulusevski e Zakaria dopo nascondono verità".