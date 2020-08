5









Luciano Moggi, ex dg della Juve, parla a Radio Bianconera dello scambio chiuso con il Barcellona, che ha portato Arthur a Torino e Miralem Pjanic al club catalano: "Arthur? Preferisco Pjanic. Non mi piace dire se la Juve ha fatto bene o no ad acquistarlo. Per me Pjanic serve più di Arthur a livello tecnico. Arthur è bravo ma lento. Non credo che verrà alla Juve per giocare da titolare, non migliora il livello del centrocampo attuale”.