Prosegue la diatriba a distanza tra Lucianoe Maurizio. L'ex dirigente Juventus ai microfoni di RadioBianconera ha risposto così alle critiche:"Non ho mai detto che la Juventus sarebbe andata in Serie B, se Sarri fosse rimasto in bianconero. Che rabbia ho provato quando mi hanno detto che sono un radiato e che ho fatto andare la Juve in Serie B? Me lo dice uno che non ha vinto niente, quindi mi viene da ridere. Quando Sarri si rivolge in quella maniera è perchè non ha argomenti da dire".