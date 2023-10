L’ex ad della Juve, Luciano Moggi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 7 Gold, dove ha parlato anche dell’interesse del Napoli per Antonio Conte.‘Il problema vero è l’incompatibilità con il presidente Aurelio De Laurentiis. I due non potrebbero mai lavorare insieme conoscendo anche il modo di fare del patron, un accentratore. Sento parlare inoltre di un incontro tra il patron e l’allenatore, ma mi sento di smentire tutto. Aurelio De Laurentiis ha sentito Antonio Conte al telefono, è stata una conversazione anche molto cordiale, ma il tecnico, in questo momento, direbbe di no a tutti, vuole riposare’.