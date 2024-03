L'ex dirigente della Juve, Luciano Moggi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche del futuro di Massimiliano Allegri.'Dico che Allegri ha fatto sempre bene. Poi, può piacere o non può piacere, ma quando guardo la classifica e i punti, dico che Allegri ha fatto anche troppo. Quello di cui tengo conto, però, è la valorizzazione dei giovani: la Juventus ha fatto dei giovani una squadra. Poi, se Allegri dovesse vincere la Coppa Italia e se si qualificasse in Champions League, va confermato senza dubbio. Il problema di fondo è che la Juventus deve evitare di fare quello che ha fatto in passato. Per dar retta ai tifosi, ha cambiato Allegri per prendere Sarri, portatore del bel calcio, salvo poi giocare peggio'.