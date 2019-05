Alessandro Moggi, noto procuratore figlio di Luciano, ex direttore generale della Juventus, ha parlato del futuro di Antonio Conte ai microfoni di Tiki Taka: "Ha una percentuale a maggiore a favore dell’Inter. Escluderei il PSG sicuramente. La Juve è un’ipotesi ancora, sono convinto sia rimasto un ottimo ricordo nei dirigenti: l’Inter si è mossa prima, ma Conte ha il cuore Juventus e se può andarci preferisce andare là. Sicuramente decide il presidente, ma quando dà deleghe è giusto che Nedved e Paratici prendano le loro responsabilità: fosse per loro prenderebbero Conte. Nel futuro di Allegri non escludo l’Inter se Conte andasse alla Juve".