Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Lucianoha detto la sua su Fabioe Samuel, oltre che sul momento attuale della. Ecco le sue parole: "Il piemontese è un giocatore già maturo, pronto, persino esperto. L’inglese è stato devastante negli ultimi 20' a Lisbona. Ma dovrà dimostrare con la continuità e la costanza che non si è trattato solo di un fuoco di paglia... Cosa mi preoccupa della Juve? L’assenza assoluta di gioco, al di là degli infortuni.ha peccato di presunzione. Non mi addentro sulle inchieste giudiziarie, non sono informato sui fatti. Ma la situazione non mi pare per nulla rosea...".E su Paul, in vista del Mondiale: "Ha commesso un errore gravissimo di valutazione del suo infortunio al menisco. Ora smania dalla voglia di recuperare per non perdere il. Se si fosse fatto operare subito a Los Angeles, a luglio, sarebbe già tornato in campo da un pezzo. Ma come si può pensare che la terapia conservativa posso miracolosamente sanare un menisco lesionato, per di più esterno?. Il ct francese ha detto bene. Lo conosco Didier, io l’ho voluto alla Juventus quand’era al Marsiglia. È un uomo tutto d’un pezzo. Non si fa né influenzare né commuovere. Se si renderà conto che Pogba non sarà pronto, lo lascerà a casa. Senza rimpianti".