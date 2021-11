Attraverso le pagine di Libero, Lucianoparla di Max: "Allegri in 4 giorni è passato da stratega a mister “bollito”. Dopo la Lazio si disse e si scrisse di una Juve rinata, con Allegri nel ruolo di stratega perché aveva saputo incatenare Luis Alberto e Milinkovic e aveva costretto alla resa la pattuglia “sarriana”, senza tenere conto che quando alla Lazio manca Immobile viene meno quella parte di squadra deputata a mandare in rete la palla. È bastata la sconfitta col Chelsea (4-0), dopo appena quattro giorni, a far cambiare l’opinione sulla Juve".