Lucianosi fa sentire. L'ex direttore della Juventus ha parlato a Tele7Gold die non ha usato parole al miele: "Non sta bene le dichiarazioni fatte da Allegri, mi spiace dirlo. Lui sta creando degli alibi ai giocatori che li cercano. Quando dice che a 30 minuti dall'inizio della partita è arrivata la notizia della penalizzazione, ma si sapeva già da un mese o una settimana almeno che sarebbero stati 10 o 11 punti di penalizzazione, questo doveva essere uno stimolo. Se ci fossi stato io gli avrei fatto mangiare l'erba del prato. Lo stimolo a dire: vedete, voi mi date 10 punti di penalizzazione? Io batto l'Empoli, il Milan e divento ancora uno in Champions. Questo si deve dire.Io sono un fautore di Allegri.può aver giocato male, ma gli altri hanno fatto pure peggio, ed è secondo in classifica.un allenatore deve forzare una squadra, non reprimere ciò che già poco hanno giocatori. Perché loro vanno in cerca delle scuse".