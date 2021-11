Lucianoha parlato a 1 Station Radio: ". Oggi, invece, manca completamente il centrocampo. Allegri non ha la bacchetta magica, e quando non c'èha grosse difficoltà anche in fase difensiva. Scudetto? Per ora dico Napoli, subito dopo il Milan, ma aspettiamo di vedere il derby per capire le ambizioni dell'Inter. Agli azzurri non manca niente per vincere l'Europa League, anche se giocare di giovedì è difficile in fondo alla stagione. Quest'anno, però, Spalletti ha a disposizione una rosa lunga e, al contrario di ciò che si dice, anche la Coppa d'Africa non sarà un problema.”.