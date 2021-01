"Sulla bocca di tutti l'eventuale trasferimento di Dzeko all'Inter in cambio di Sanchez. Causa il dissidio sorto tra il mister giallorosso Fonseca e il proprio capitano. Trasferimento che rinforzerebbe notevolmente l'Inter e nel contempo indebolirebbe la Roma. Con la sua cessione, molto probabilmente, la Roma saluterebbe la qualificazione Champions, mentre l'Inter rafforzerebbe la sua posizione di protagonista che la vede già favorita per il tricolore. Noi alla fine propendiamo comunque per un nulla di fatto proprio perché vogliamo evitare di pensare che la confusione regnante nella organizzazione della Roma (viste le due gare perse a tavolino), si sia trasferita anche nella testa di chi deve pensare al rafforzamento della squadra: scambiare una propria prima punta con una terza punta di altra squadra non è certamente qualificante. Se poi, come sembra, sarà Allegri il prossimo allenatore della Roma, siamo certi che non permetterà l'operazione anche perché la sua accettazione è subordinata alla qualificazione Champions". Così Luciano Moggi parla della Roma e di Massimiliano Allegri nel suo ultimo approfondimento su Libero.