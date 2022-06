Luciano Moggi ha parlato della possibile cessione di Matthijs de Ligt: "Se il giocatore porta i soldi che potrebbe portare a quel punto lì va sul mercato. Considerata la penuria di difensori che ha la Juventus lo devi sostituire bene, perché altrimenti non ha senso darlo via. Se ti danno settanta milioni devi venderlo, prima di parlare di questo però dovrei avere già il sostituto. Prima - dice a Radio Bianconera - devi trovare la sostituzione, poi puoi pensare a venderlo. Chi prenderei? Non posso dare una risposta in assoluto, ma Gleison Bremer e Kalidou Koulibaly li prenderei tutti e due. Sarebbero due giocatori che rinforzerebbero la difesa: l’irruenza e la qualità di Koulibaly con Bremer, che è un comandante vero, potrebbero essere di aiuto. La Juventus ha sempre avuto un comandante di reparto, l’ultimo è stato Giorgio Chiellini con prima ancora Fabio Cannavaro e Paolo Montero".