Luciano, ex dirigente della Juventus, ha parlato a 1 Football Club: "La Samp aveva il baricentro alto e la Juve ha avuto difficoltà ad uscire dalla propria area di rigore. Va detto anche che i blucerchiati sono più di quanto si pensi: contro l’Atalanta hanno perso immeritatamente. Ieri i bianconeri hanno dimostrato un regresso di forma notevole, e questa sarebbe la migliore delle ipotesi. Sottolineiamo pure che ci sono gravi assenze a centrocampo, e se fai minuti e minuti di melina tra i difensori, Vlahovic non tocca palla; la conseguenza è che non si segna. L’ex Fiorentina non deve essere giudicato proprio perché non viene messo in condizioni di giocare. La critica va fatta al centrocampo".