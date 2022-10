Le parole di Lucianoa i"Passati tanti anni, ma questa cosa a loro non riesce di rimarginarla. Non è che ce l'ho con l'Inter, non ha colpe come società. I vecchi dirigenti dell'Inter hanno nell'animo l'idea di piangere: sentirsi vittime per colpire qualcuno. Loro hanno comprato cabarettisti, volevano vincere contro chi comprava Ibra o Trezeguet. Il rimpianto è loro, si sentono vittime di qualcosa che non hanno saputo fare". QUI l'intervista integrale