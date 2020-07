1









Molti personaggi del mondo del calcio, tra cui Gigi Buffon, oggi hanno ricordato l'anniversario della vittoria della Nazionale azzurra ai Mondiali 2006. Qualcuno ha deciso però di farlo decisamente... a modo suo. Quel qualcuno è Luciano Moggi, che ha postato la celebre foto di gruppo con Cannavaro che alza al cielo di Berlino la coppa del Mondo, citando come hashtag tutti i giocatori della Juventus presenti sul campo in quella finale, tra Italia e Francia. Un chiaro messaggio: la Juve nel 2006 era semplicemente la squadra più forte.



TIFOSI INFIAMMATI - Questa boutade social di Moggi ha alimentato gli entusiasmi avvelenati di diversi utenti, che ringraziano l'ex direttore sportivo per ciò che ha fatto alla Juve e lanciano i loro strali contro Calciopoli: "Altro che Farsopoli!" si legge in un tweet di risposta...