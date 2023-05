Solo poche ore ormai ci separano dal fischio di inizio della sfida più importante della stagione della Juventus, impegnata a Siviglia per giocarsi l'accesso alla finalissima di Europa League in programma a Budapest. Ma dalle parti della Continassa ci sono anche altre questioni alle quali bisognerà prestare le dovute attenzioni, con la vicenda legata all'inchiesta che la fa da padrona. Ad analizzare questi temi è stato l'ex direttore generale della Juve, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in, dove si è soffermato anche sulla puntata andata in onda sulo scorso aprile.'A me interessa poco il risalto che danno.. Risalto o non risalto se ne occuperà la Corte Europea, però è stata seguita da molte persone. Diciamo che, ma si tratta di un giornale dell'accusa e va bene così. Per essere chiari, si è ascoltata la voce di chi faceva gli impicci, bisogna continuare su questo punto e la Corte Europea ha richiesto e firmato. C'è stato un giornale che a titolo grandissimo ha scritto: 'Ecco come truccavano il processo', appena termina questo processo però, lo stesso giornale non si espone, ma va bene così'.'Non sono a conoscenza di determinati fattori e di conseguenza non posso esprimermi. Dico soltanto cheNon vedo perché la Juve debba essere punita per questo.'.'Non vedo perché ci debba essere del malcontento. E' seconda in classifica, si sta giocando una finale di Europa League, nonostante i mille problemi che ha avuto. Sta facendo molto bene, rispetto a molte altre che hanno avuto meno problemi. Se non dovesse andare in finale e guardo la classifica del campionato, vedo al primo posto il Napoli e al secondo la Juve. Tutte le critiche che ci sono state in questi mesi vengono meno quando si guarda la classifica. Se sei secondo significa che qualcosa di buono è stato fatto'.'Sono passati tanti anni.. Avevamo una squadra che aveva i migliori giocatori al mondo, e lo vedevamo anche nelle Nazionali, basti pensare alla finale del 2006, dove tra Francia e Italia c'erano almeno 10 juventini in campo.e questo la dice lunga su tutte le accuse che abbiamo subito in questi anni. Report ha messo in evidenza chi faceva queste cose e'.. Ho ripreso Lippi, ma c'ero io. Voleva tornare ed io ero sicuro di quello che facevo, ora non ci sono io quindi non ti saprei dire.'.